اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

حسم الهولندي فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لقب أفضل لاعب في أوروبا، على حساب نجمي الكرة الأوروبية البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 التي أقيمت في فرنسا.

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح



أكد خالد بيومي الناقد و المحلل الرياضي أن غياب محمد صلاح نجم المنتخب الأول و فريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة أفضل لاعب في أوروبا تمثل ظلما رهيبا للنجم المصري .



