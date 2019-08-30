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رياضة

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:01 ص
ياسمين تيسير
نشر "صدى البلد" على مدار فجر الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية، والتي جاءت كالتالي:

في توزيع جوائز الأفضل عالميا.. رونالدو جليسا على مقعده لأول مرة منذ 15 عاما

حسم الهولندي فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لقب أفضل لاعب في أوروبا، على حساب نجمي الكرة الأوروبية البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 التي أقيمت في فرنسا.

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

أكد خالد بيومي الناقد و المحلل الرياضي أن غياب محمد صلاح نجم المنتخب الأول و فريق ليفربول الإنجليزي عن قائمة أفضل لاعب في أوروبا تمثل ظلما رهيبا للنجم المصري .

الأهلى يحسم الجدل حول التعاقد مع الإيطالي ماسيمو كاريرا لتدريب الفريق

أسدل أمير توفيق مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى الجدل المثار حول التعاقد مع الإيطالى ماسيمو كاريرا لتدريب الأهلى خلال الفترة المقبلة.



كشف خالد الغندور نجم فريق الزمالك والمنتخب السابق عن موعد اعلان اسم المدير الفني الجديد لفريق الاهلي خلفا لـ مارتن لاساراتي عقب اقالته بسبب سوء نتائج الفريق.

أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر

أكدت فرح علي مقدمة برنامج 7×7، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يقترب بشدة من التعاقد مع المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق ريفر بليت بطل أوروجواي.

مفاجأة .. إيهاب جلال يحسم الجدل حول توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر .. فيديو

كشف إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، حقيقة توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلفًا للمدير الفني السابق المكسيكي خافيير أجيري.


كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري عن سر طلب النادي الاستعانة بـ حكام اجانب خلال مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر .

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