موجز السوشيال ميديا: درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين.. وزينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها