موجز السوشيال ميديا: درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين.. وزينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
شاهد .. آخر ظهور للنجمة ميرفت أمين
شاهد .. أحدث إطلالة لنداء شرارة .. والجماهير: كالعادة قمر
بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها
بـ تيشرت أبيض.. نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها. ..شاهد
صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين .. شاهد
بإطلالة جذابة.. أحدث ظهور لهنادى مهنا .. شاهد
بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
شاهد .. آخر ظهور للنجمة ميرفت أمين
شاهد .. أحدث إطلالة لنداء شرارة .. والجماهير: كالعادة قمر
بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها
بـ تيشرت أبيض.. نرمين ماهر فى أحدث ظهور لها. ..شاهد
صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين .. شاهد
بإطلالة جذابة.. أحدث ظهور لهنادى مهنا .. شاهد