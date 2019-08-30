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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:03 ص
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
ياسمين تيسير
يستعرض موقع صدى البلد، مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 في كافة الدوريات، حيث يشهد اليوم الجمعة إقامة مواجهة في البطولة العربية، وعدد من المباريات في كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى مواجهات أوروبية عديدة .

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم، على النحو التالي:


مواعيد مباريات بطولة كأس مصر :

بيراميدز X حرس الحدود - 8 مساءً - ON SPORT


مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):

النجمة اللبناني X الترجي التونسي - 7 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1
الهلال السوداني X الوصل الاماراتي - 8 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني :

إشبيلية X سيلتا فيجو - 8 مساءً - beIN SPORTS HD 1
أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد - 10 مساءً - beIN SPORTS HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني :

بوروسيا مونشنغلادباخ X لايبزيج - 8:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي :

ميتز X باريس سان جيرمان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6

مواعيد مباريات كأس محمد بن سلمان للمحترفين :

الشباب X الفيصلي - 5:55 عصرا - السعودية الرياضية
الوحدة X أبها - 7:40 مساءا - السعودية الرياضية
الفتح X النصر - 7:40 مساءا - السعودية الرياضية

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