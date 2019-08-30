مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

يستعرض موقع صدى البلد، مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 في كافة الدوريات، حيث يشهد اليوم الجمعة إقامة مواجهة في البطولة العربية، وعدد من المباريات في كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى مواجهات أوروبية عديدة .
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم، على النحو التالي:
مواعيد مباريات بطولة كأس مصر :
بيراميدز X حرس الحدود - 8 مساءً - ON SPORT
مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
النجمة اللبناني X الترجي التونسي - 7 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1
الهلال السوداني X الوصل الاماراتي - 8 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني :
إشبيلية X سيلتا فيجو - 8 مساءً - beIN SPORTS HD 1
أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد - 10 مساءً - beIN SPORTS HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني :
بوروسيا مونشنغلادباخ X لايبزيج - 8:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي :
ميتز X باريس سان جيرمان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6
مواعيد مباريات كأس محمد بن سلمان للمحترفين :
الشباب X الفيصلي - 5:55 عصرا - السعودية الرياضية
الوحدة X أبها - 7:40 مساءا - السعودية الرياضية
الفتح X النصر - 7:40 مساءا - السعودية الرياضية
وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم، على النحو التالي:
مواعيد مباريات بطولة كأس مصر :
بيراميدز X حرس الحدود - 8 مساءً - ON SPORT
مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية):
النجمة اللبناني X الترجي التونسي - 7 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1
الهلال السوداني X الوصل الاماراتي - 8 مساءً - أبو ظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني :
إشبيلية X سيلتا فيجو - 8 مساءً - beIN SPORTS HD 1
أتلتيك بيلباو X ريال سوسييداد - 10 مساءً - beIN SPORTS HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني :
بوروسيا مونشنغلادباخ X لايبزيج - 8:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي :
ميتز X باريس سان جيرمان - 8:45 مساءً - beIN SPORTS HD 6
مواعيد مباريات كأس محمد بن سلمان للمحترفين :
الشباب X الفيصلي - 5:55 عصرا - السعودية الرياضية
الوحدة X أبها - 7:40 مساءا - السعودية الرياضية
الفتح X النصر - 7:40 مساءا - السعودية الرياضية