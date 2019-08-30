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حوادث

إرسال عينة من 7 كيلو بانجو ضبطت بحوزة تاجرة مخدرات بالصف للمعامل الكيماوية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:26 ص
صدى البلد
ندى حمودة – أحمد مهدي
أمرت نيابة الصف بإرسال عينة من 7 كيلو بانجو ضبطت بحوزة تاجرة مخدرات إلي المعامل الكيماوية بوزارة الصحة لفحصها وكتابة تقرير عن نوع المخجر ومكوناته وإرفاقه بملف القضية.

واعترفت المتهمة في التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار نهاد أبو النصر القائم بأعمال المحامي العام لنيابات الصف والعياط بترويجها المخدرات على المتعاطين بالمنطقة المحيطة بها، وأنها لها صيت ذائع في تلك التجارة والكثير من العملاء من متعاطي المواد المخدرة.

طلبت النيابة تحريات أجهزة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة وهوية التاجر الرئيسي الذي تقوم المتهمة بشراء المخدرات منه بالتجزئة.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الصف بقيام المدعوة مني س.ر.م 40 سنة ربة منزل بمزاولة نشاطًا اجراميأ في الأتجار بالمواد المخدرة متخذه من منطقة سكنها مسرحًا لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمسكنها 3 لفافات كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 7 كيلو و 500 جرام.

بمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات وقررت حبس المتهمة علي ذمة التحقيقات.

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