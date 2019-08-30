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رئيس قسم مكافحة الإرهاب التركي السابق يكشف أسرار تهريب الأسلحة القطرية.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:48 ص
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
قسم الخارجي
كشف أحمد يايلا، رئيس قسم مكافحة الإرهاب السابق في الشرطة التركية، عن إرسال النظام القطري لطائرات محملة بالأسلحة إلى مطار العاصمة التركية أنقرة.

وقال يايلا، الذي انشق عن نظام أردوغان في عام 2015، في حوار تليفزيوني إن قطر كانت ترسل كل أسبوع 3 طائرات محملة بالاسلحة لمطار بأنقرة، ومن ثم تذهب لتنظيم القاعدة بسوريا، وفق ما نقله حساب شئون تركية على تويتر.

وأكد أن قطر تقوم بتنفيذ أهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة.

وأضاف أن أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان استطاعوا خلال الفترة الماضية توفير الأموال والدعم الكافي للتنظيمات الإرهابية في سوريا.

وكان كلا من مصر والإمارات والسعودية والبحرين قرروا مقاطعة النظام القطري بسبب دعمه للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.

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