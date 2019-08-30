رئيس قسم مكافحة الإرهاب التركي السابق يكشف أسرار تهريب الأسلحة القطرية.. فيديو

أحمد يايلا، كل بيشغل منصب رئيس قسم مكافحة الارهاب في الشرطة التركية، أنشق عن نظام أردوغان في 2015 أحتجاجا علي دعمه للأرهاب، في مقابلة أمس يقول قطر كانت ترسل كل أسبوع 3 طائرات محملة بالاسلحة لمطار بأنقرة ومن ثم تذهب لتنظيم القاعدة لسوريا، وبيقول قطر بتنفذ اهداف اردوغان في المنطقة pic.twitter.com/l1fxPQflOU — شـــــؤون تركـيــــة (@TurkeyAffairs) August 30, 2019

كشف أحمد يايلا، رئيس قسم مكافحة الإرهاب السابق في الشرطة التركية، عن إرسال النظام القطري لطائرات محملة بالأسلحة إلى مطار العاصمة التركية أنقرة.وقال يايلا، الذي انشق عن نظام أردوغان في عام 2015، في حوار تليفزيوني إن قطر كانت ترسل كل أسبوع 3 طائرات محملة بالاسلحة لمطار بأنقرة، ومن ثم تذهب لتنظيم القاعدة بسوريا، وفق ما نقله حساب شئون تركية على تويتر.وأكد أن قطر تقوم بتنفيذ أهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المنطقة.وأضاف أن أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان استطاعوا خلال الفترة الماضية توفير الأموال والدعم الكافي للتنظيمات الإرهابية في سوريا.وكان كلا من مصر والإمارات والسعودية والبحرين قرروا مقاطعة النظام القطري بسبب دعمه للتنظيمات الإرهابية في المنطقة.