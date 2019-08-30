تستخدم في علاج الإدمان.. كمين دهب يحبط ترويج 2100 قرص مخدر

نجح كمين دهب في إحباط ترويج 2100 قرص من عقار لعلاج الادمان وبيعه كمخدر بعد القاء القبض علي شاب يستقل سيارة وبحوزته الأقراص.



كشفت التحريات أنه أثناء تمركز كمين أمني بمدينة دهب اشتبهت القوات في سيارة وباستيقافها لفحص أوراقها وتفتيشها اشتبه الضباط في قائدها وبتفتيش السيارة عثر الرائد أحمد السويركي معاون أول مباحث دهب والنقيب طه النجار معاون المباحث بداخلها علي 70 علبة من عقار "ليرولين" بإجمالي 2100 قرص تقدر بمبلغ 37 ألف جنيه فألقيا القبض علي المتهم وتحريز المضبوطات، وأخطر اللواء محمد خريصة مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء.



وكشفت تحريات ومناقشات الرائد تركي عبد الحميد رئيس مباحث دهب للمتهم أنه قادما من طنطا لتوزيع العقار المخدر علي بعض الصيدليات التي تعاونه في الاتجار بالمخدرات، وتبين من التحريات أن ذلك العقار بديل للهيروين وتستخدمه مصحات الإدمان في علاج مرضاهم حيث يعمل كمخدر بديلا للهيروين لحين سحبه تدريجيا من الجسد.



شرحت التحريات أن العقار يباع في السوق السوداء بحوالي 600 جنيه للشريط الواحد، بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.