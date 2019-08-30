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رياضة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وميتز اليوم 30-8-2019 في الدوري الفرنسي

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:06 ص
فريق باريس سان جيرمان
فريق باريس سان جيرمان
ياسمين تيسير
مباراة باريس سان جيرمان و ميتز ، أحد أهم مبارايات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الفرنسي. ، والتي ستنطلق اليوم، الجمعة ، في تمام الساعة التاسعة الا ربع مساءً، على ملعب " سانت سيمفوريان " ويسعى عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء العالم لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان و ميتز ، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان و ميتز، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان و ميتز بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.

بث مباشر لمبارة باريس سان جيرمان و ميتز

وفاز باريس سان جيرمان في الجولة الماضية على تولوز برباعية نظيفة بأهداف تشوبو موتينج "هدفين"، ماتيو جونكالفيز وماركينيوس

بث مباشر لمبارة باريس سان جيرمان و ميتز

ويقع فريق باريس سان جيرمان في المركز الثالث في جدول الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط، بينما يحتل ميتز المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و ميتز
وتنطلق مباراة مباراة باريس سان جيرمان و ميتز في تمام 8:45 مساء اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 على ملعب "سانت سيمفوريان"، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان و ميتز عبر قناة بي إن سبورت .

بث مباشر لمبارة باريس سان جيرمان و ميتز

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