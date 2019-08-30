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رياضة

نجم الزمالك يقترب من تدريب هذا الفريق

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:02 ص
اشرف يوسف
اشرف يوسف
مالك خالد
دخل أشرف يوسف نجم الزمالك السابق اهتمامات مسؤولي مركز شباب القيس من أجل تولي قيادة الفريق خلال الموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وفتح مسؤولو القيس باب التفاوض مع نجم الزمالك اشرف يوسف من أجل إقناعه لتدريب الفريق، مؤكدين له رغبتهم في تحقيق الصعود لدوري القسم الثانى.

واشترط يوسف رؤية لاعبي الفريق لمعرفه احتياجات الفريق وإمكانية الاستمرار مع الفريق أو الاعتذار والرحيل.

وكان اشرف يوسف نجم الزمالك والمنيا الأسبق قد تم تعينه في لجنة الكرة بنادى المنيا، ولكنه اعتذر برفقة زملاءه بسبب خلاف حول الصلاحيات للجنة والراتب الشهري .

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