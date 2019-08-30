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رياضة

إسلام صلاح: اللعب في الممتاز شيء مختلف والمقاولون طريقي للنجومية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:51 ص
اسلام صلاح لاعب المقاولون
اسلام صلاح لاعب المقاولون العرب
مالك خالد
قال اسلام صلاح لاعب المقاولون العرب الجديد إنه سعيد بالانضمام لصفوف الفريق، وأنها خطوة هامه في حياته الكروية .

وأضاف اسلام، المقاولون العرب فريق كبير وأتمني تقديم موسم قوي ومعهم والظهور بشكل مميز خلال الفترة المقبلة.

وتابع اسلام أن اللعب بالدوري الممتاز أمر مختلف تماما عن دوري الممتاز ب، ولذلك ساقاتل لإثبات نفسي والظهور بصورة ترضي طموحات محبي المقاولون العرب.

ووجه الشكر لمدربه عماد النحاس على ثقته في قدراته والاهتمام بانضمامه للفريق خلال الموسم الحالي.

ويعد إسلام صلاح من مواليد مدينة مغاغة وهي نفس مسقط رأس عماد النحاس مدرب المقاولون العرب.

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