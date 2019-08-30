السيسي: دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القمة السابعة للتيكاد شكلت منعطف مهم في دفع التعاون بين دول الاتحاد الأفريقية واليابان، مؤكدا على أن القارة الأفريقية منفتحة على بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون مع أفريقيا.



جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لقمة التيكاد والتي تعقد في اليابان.



ودعا الرئيس السيسي خلال كلمته الدول والمؤسسات إلى اغتنام الفرص المتاحة في القارة الإفريقية من أجل الاستثمار والتعاون مع دول القارة ، والتعاون بين الدول لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة في دول القارة السمراء لتحقيق النهضة والتنمية الشاملة لدول القارة.



وشدد الرئيس السيسي على أن دول الاتحاد الإفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية ومنفتحة على شركائها الخارجيين وشركاء التنمية من كافة أركان العالم.