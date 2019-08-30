بث مباشر .. مشاهدة مباراة بيراميدز و حرس الحدود اليوم 30-8-2019 في بطولة كأس مصر

مباراة بيراميدز وحرس الحدود، أحد أهم مبارايات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والتي ستنطلق اليوم، الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "بترو سبورت"، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة بيراميدز وحرس الحدود، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز وحرس الحدود بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر لمبارة بيراميدز وحرس الحدود



اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة بيراميدز وحرس الحدود، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر التي ستقام اليوم الجمعة.



ويعاون الحنفي كل من سامي هلهل وهاني خيري، ووليد عبد الرازق حكمًا رابعًا، وكل من أحمد حمدي ومحمد يوسف حكما خامسا.



بث مباشر لمبارة بيراميدز وحرس الحدود



واختار الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز 19 لاعبًا لخوض لقاء حرس الحدود غدًا الجمعة في دور الثمانية ببطولة كأس مصر باستاد بتروسبورت.



وخرج من القائمة عبد الله السعيد وعبد الله بكري ومحمد فاروق للإصابة وأحمد دعدور حارس المرمى ومحمد فتحي ومحمود حماده وحسام إيفونا لأسباب فنية.



وضمت قائمة بيراميدز ١٩ لاعبا لخوض المباراة وهم:



أحمد الشناوي ومهدي سليمان لحراسة المرمى وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه ومحمد عطوة وعلي جبر وأحمد أيمن منصور للدفاع ونبيل عماد دونجا والبوركيني إيريك تراوري وأحمد توفيق والاوغندي عبده لو مالا وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل للوسط وأحمد علي والغاني جون أنطوي ودودو الجباس للهجوم.





مشاهدة مبارة بيراميدز وحرس الحدود



كان بيراميدز تخطى عقبة طنطا في دور الـ32 بنتيجة 3-2 ثم عبر عقبة الأهلي في دور الـ16 بنتيجة 1-0.



موعد مباراة بيراميدز وحرس الحدود



وتنطلق مباراة مباراة بيراميدز وحرس الحدود في تمام 8 مساء اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 على ملعب " بتروسبورت "، وستذاع مباراة بيراميدز وحرس الحدود عبر قناة أون سبورت



