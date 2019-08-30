مصرع طفلة روسية في تركيا بسبب جهاز ضخ مياه حمام السباحة

لقيت طفلة روسية تبلغ من العمر 12 عاما، مصرعها في تركيا، أثناء قضاء إجازة برفقة عائلتها، عقب امتصاص جهاز ضخ المياه لذراعها، ما تسبب في بقائها تحت المياه فترة طويلة.



علقت أليسا آدموفا، من مدينة سان بطرسبرج الروسية، تحت المياه لمدة 15 دقيقة تقريبًا حيث حاول السياح، بمن فيهم والدها، أن يخلصوها من الغرق، إلا أنها لقيت مصرعها ، وفق ما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقال المقيمون في الفندق التركي، إن العاملين حاولوا وقف عمل مضخة المياه من أجل انقاذ الطفلة، إلا أنهم فشلوا في ذلك بسبب عدم عثورهم على المفتاح.



ومن جانبها طالبت الحكومة الروسية من نظيرتها التركية تقديم المسئولين عن الحادث للمحاكمة العاجلة، ومعاقبتهم على هذه الجريمة.



يذكر أن العديد من المنشآت السياحية التركية، شهدت خلال الفترة القصيرة الماضية حوادث عدة، أسبابها الإهمال تسببت في مقتل العديد من السياح.