بث مباشر .. مشاهدة مباراة النجمة اللبناني والترجي التونسي اليوم 30-8-2019 في البطولة العربية

مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي ، أحد أهم مبارايات دور الـ 32 من البطولة العربية ، والتي ستنطلق اليوم، الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب "المدينة العربية"، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراةالنجمة اللبناني و الترجي التونسي ، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.



بث مباشر لمبارة النجمة اللبناني و الترجي التونسي



يذكر أن النجم الساحلى هو حامل لقب البطولة عقب الفوز على الهلال السعودى 2-1 فى المباراة النهائية.





موعد مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي



وستنطلق مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي في تمام 7 مساء اليوم الجمعة 30 -8 -2019 على ملعب المدينة الرياضية في الاردن و ستذاع مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي عبر قناة ابو ظبي الرياضية



بث مباشر لمبارة النجمة اللبناني و الترجي التونسي



