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رياضة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة النجمة اللبناني والترجي التونسي اليوم 30-8-2019 في البطولة العربية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 06:52 ص
فريق النجمة اللبناني
فريق النجمة اللبناني
ياسمين تيسير
مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي ، أحد أهم مبارايات دور الـ 32 من البطولة العربية ، والتي ستنطلق اليوم، الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب "المدينة العربية"، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراةالنجمة اللبناني و الترجي التونسي ، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.

بث مباشر لمبارة النجمة اللبناني و الترجي التونسي

يذكر أن النجم الساحلى هو حامل لقب البطولة عقب الفوز على الهلال السعودى 2-1 فى المباراة النهائية.


موعد مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي

وستنطلق مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي في تمام 7 مساء اليوم الجمعة 30 -8 -2019 على ملعب المدينة الرياضية في الاردن و ستذاع مباراة النجمة اللبناني و الترجي التونسي عبر قناة ابو ظبي الرياضية

بث مباشر لمبارة النجمة اللبناني و الترجي التونسي

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