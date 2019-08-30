موجز الأخبار| السيسي: دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية .. وأزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضة نستعرضها معكم في التقرير التالي
السيسي: دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية .. فيديو
لمرورها بحالة نفسية سيئة .. إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في نيل أسيوط
إخماد حريق التهم طابقين بمبنى إداري في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة
افتتاح معارض أهلا مدارس أمام الجمهور الأحد المقبل
طيران الاتحاد يحظر بعض أجهزة آبل على متن رحلاته
وزير الدفاع الأمريكي السابق: صمتي عن إدارة ترامب لن يكون أبديا
العثور على آثار جديدة تكشف وجود بشر في الأمريكتين قبل 16600 عام
ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح
أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر
بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها
صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين .. شاهد
بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
سمير صبرى يكشف سر خطير عن الراحلة شادية لأول مرة
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور
السيسي: دول الاتحاد الأفريقي عازمة على تحقيق نهضتها الاقتصادية .. فيديو
لمرورها بحالة نفسية سيئة .. إنقاذ فتاة ألقت بنفسها في نيل أسيوط
إخماد حريق التهم طابقين بمبنى إداري في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة
افتتاح معارض أهلا مدارس أمام الجمهور الأحد المقبل
طيران الاتحاد يحظر بعض أجهزة آبل على متن رحلاته
وزير الدفاع الأمريكي السابق: صمتي عن إدارة ترامب لن يكون أبديا
العثور على آثار جديدة تكشف وجود بشر في الأمريكتين قبل 16600 عام
ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح
أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني الأقرب لولاية الشياطين الحمر
بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها
صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين .. شاهد
بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير
سمير صبرى يكشف سر خطير عن الراحلة شادية لأول مرة
غالية بن علي تغني وترقص على مسرح محكى القلعة.. صور