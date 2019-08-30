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بث مباشر..مشاهدة مباراة الوصل الإماراتي والهلال السوداني اليوم 30-8-2019 في البطولة العربية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:22 ص
الوصل الاماراتي
الوصل الاماراتي
ياسمين تيسير
مباراة الوصل الإماراتي و نادي الهلال السوداني ، أحد أهم مبارايات دور الـ 32 من البطولة العربية، والتي ستنطلق اليوم، الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء، على ملعب " المدينة الرياضية"، ولهذا السبب يوفر موقع صدى البلد بث مباشر لمباراة الوصل الإماراتي و نادي الهلال السوداني، حيث يمكنكم مشاهدة مباراة الوصل الإماراتي و نادي الهلال السوداني بث مباشر اون لاين بدون تقطيع عبر موقعنا الإخباري.

موعد مبارة الوصل الإماراتي و الهلال السوداني

وستنطلق مباراة الوصل الاماراتي و الهلال السوداني فب تمام 8 مساء اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 على ملعب "المدينة الرياضية"، وستذاع مباراة الوصل الإماراتي و الهلال السوداني عبر قناة ابو ظبي الرياضية .

بث مباشر لمبارة الوصل الإماراتي و الهلال السوداني


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