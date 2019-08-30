الرئيس السيسي يؤكد على انفتاح القارة الأفريقية.. والإمارات تتسمك بحقها في الدفاع عن التحالف باليمن.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى التركيز على الشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، التي نقلت تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن القارة الأفريقية منفتحة على بناء شراكات قوية مع الدول والمؤسسات الدولية المهتمة بالتعاون مع أفريقيا.



ودعا الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح منتدى الأعمال الأفريقي الياباني، على هامش أعمال القمة السابعة للتيكاد، بمشاركة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، الشركاء لاغتنام الفرص التي توفرها القارة الأفريقية والتي ستعود بالمكاسب على كل الأطراف.



ومن الإمارات، أكدت الإمارات احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، حيث بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف الميليشيا الإرهابية بضربات جوية محددة.



وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن عملية الاستهداف تمت بناء على معلومات ميدانية مؤكدة بأن الميليشيا تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردًا مباشرًا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري، وقد تم تنفيذ الضربات بشكل محدد.



ومن العراق، حذّر باحث أمريكي، من أن الميليشيات والشعبويين الموالين لإيران في بغداد يهددون مستقبل العراق، مؤكدًا أن التاريخ أثبت أن سماح الحكومات للميليشيات بالتصرف بشكل مستقل على أراضيها سيؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة.



وقال مايكل روبن، الباحث المقيم في معهد أمريكان إنتربرايز والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، إن الكثير من خبراء الأمن القومي في الولايات المتحدة والمطلعين على القضية العراقية، يشعرون بالقلق من أن يؤدي القصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع تخزين تابعة لميليشيا الحشد في العراق إلى زيادة الشعبوية في البرلمان.



ومن المغرب، أودت فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة، بحياة 7 أشخاص كانوا يحضرون مباراة لكرة القدم في ضواحي مدينة تارودانت في جنوب المغرب.



وبالانتقال إلى المملكة المتحدة، بدأت المعارضة السياسية لحركة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق البرلمان في التبلور، حيث جمعت عريضة لمنع هذه الخطوة أكثر من مليون توقيع، وانتشرت الاحتجاجات في بريطانيا.



ومن الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في البنتاجون، ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة المهددة من الصين وروسيا في ميدان الحرب الجديد هذا.



ومن صحيفة الخليج، التي نقلت مطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المؤسسات القارية والدولية للنظر تجاه قارة أفريقيا بشكل مختلف، وتقديم شروطًا ومعايير أفضل للتعامل مع دول القارة، بما يسهم في تنفيذ مشروعات رائدة، تغير من واقع التنمية في إفريقيا.



ومن لبنان، وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مشروع الصواريخ الدقيقة يدار من قبل إيران وحزب الله بسرية تامة دون علم الحكومة اللبنانية، مضيفًا أن المواقع المدنية اللبنانية، أصبحت غطاء لهذه المواقع التي يحاول من خلالها حزب الله إنتاج وتحويل الصواريخ إلى دقيقة حتى في بيروت.



وبالانتقال إلى صحيفة الاتحاد، التي قالت إن 93% من إجمالي المشاركين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة لأول مرة.

بينما شهدت القائمة سابقة بوجود 34 مواطنًا منهم 11 امرأة ممن أعادوا طلب الترشح، بعد مشاركتهم في الانتخابات السابقة، بما يشكل العدد الأكبر تاريخيًا من المرشحين الراغبين في إعادة التجربة الانتخابية منذ أول انتخابات جرت في عام 2006.



فيما نقلت تحذير مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء من استغلال بعض التيارات والتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان الإرهابية للسيرة النبوية وتشويهها بالأكاذيب لتبرير جرائمها.



وأكد المرصد أن "جماعة الإخوان الإرهابية تعمل على اختطاف الأحداث العظام كالهجرة النبوية المشرفة وتطويعها لتخدم مصالحها الخاصة وأجندتها الخبيثة وتعيدها إلى الواجهة مرة أخرى عبر سلسلة من الأباطيل والأكاذيب التي توظفها لتبرهن على موقفها ودعوتها".



ومن اليمن، تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار"مسيرة"، أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من صعدة باتجاه السعودية.



ومن ليبيا، تعاني الميليشيات المسلحة في طرابلس من حالة ضعف وتشتت، وسط اختفاء القادة الأبرز للميليشيات وقلق المسلحين من تخلي قادتهم عنهم.

ودبت الخلافات بين ميليشيات مصراتة وطرابلس، بسبب مصادرة الأخيرة لعدد من السيارات والآليات المسلحة لكتائب مصراتة، ما دفع الأخيرة، وتحديدًا "ميليشيا الصمود" التي يقودها الإرهابي صلاح بادي، لتجهيز قوائم من أسماء لمجموعة من ميليشيات غنيوة وميليشيا ثوار طرابلس للقبض عليهم.







