محمد صبحي يحتفل بـ حفل خطبته بصحبة نجوم الأهلي .. صور

احتفل مساء أمس حارس مرمى فريق الكرة الاول بنادي الزمالك محمد صبحي المنضم حديثا من بتروجيت بـ حفل خطوبته بصحبة مجموعة من نجوم الفريق الابيض.



وحرص عدد كبير من نجوم الفريق الزمالك على راسهم محمد عواد حارس مرمى الفريق و محمد عبد السلام وكريم بامبو بالاضافة لـ مجدي قفشه نجم الاهلي.



وفاز الزمالك مساء أول أمس أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في ربه نهائي كأس مصر ليضمن التاهل لنصف نهائي البطولة.



وسيواجه الزمالك فريق الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطولة .

