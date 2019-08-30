كييف وموسكو تتبادلان السجناء من بينهم بحارة

قال المدعي العام الأوكراني في تصريحات نشرت على فيسبوك إن سجناء أوكرانيين بينهم بحارة والمخرج أوليج سينتسوف عائدون إلى البلاد بعد إتمام صفقة تبادل سجناء مع روسيا.



ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم المدعي العام للتعقيب.



وكانت وكالتا تاس وإنترفاكس الروسيتان قد ذكرتا أمس الخميس أن روسيا نقلت المخرج سينتسوف من سجن قطبي ناء إلى موسكو في إطار المحادثات مع كييف بشأن صفقة تبادل محتملة.