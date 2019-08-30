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رياضة

اليوم.. ختام منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 07:19 ص
رفع الاثقال
رفع الاثقال
ريهام بكير
تختتم اليوم الجمعة منافسات رفع الأثقال في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب رقم "12".

وسيقام في الواحدة ظهرا بالصالة المغطاة بالنهضة منافسات وزن ١٠٢ كجم رجال يشارك فيها اللاعب المصري رجب عبد اللاة، و ينافسه علي الذهب الكاميروني دنيس جويل .

وفي الثالثة عصرا تختتم مسابقات السيدات بوزن ٨٧ كجم، وتشارك فيه اللاعبة سمر حسني، ن ووزن +٨٧ كجم وتشارك فيه اللاعبتان المصريتان شيماء هريدي، وحليمه عباس.

وفي السابعة مساء تختتم مسابقات الرچال بميزان ١٠٩ كجم، يشارك فيه جابر أحمد، وميزان + ١٠٩ كجم، ويلعب فيه اللاعب المصري عبد الرحمن السيد.

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