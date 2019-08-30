الجيش في أسبوع.. المتحدث العسكري ينفي امتلاك القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات في مصر..استمرار التدريب العسكري حماة الصداقة 4..وتنظيم زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج في المشروعات القومية

القوات المسلحة في أسبوع:

المتحدث العسكري ينفي امتلاك القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات في مصر

تكرم الطلاب المتفوقين دراسيًا من أبناء وزوجات الضباط

تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441هـ

تنظم زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج

تدريبات مصرية روسية بيلاروسية في إطار التمرين المشترك حماة الصداقة 4

الموسيقات العسكرية تواصل عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية

المتحدث العسكري ينفي امتلاك القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات في مصر





وأهاب في بيان رسمي له كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة.



القوات المسلحة تكرم الطلاب المتفوقين دراسيًا من أبناء وزوجات الضباط

أقامت القوات المسلحة احتفالها السنوي لتكريم الطلبة المتفوقين في مختلف الشهادات العامة والجامعية والدراسات العليا من أبناء وزوجات ضباط القوات المسلحة العاملين والمتقاعدين وضباط الصف والعاملين المدنيين وأبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية وأعضاء جمعية المحاربين القدماء، في تقليد أصيل تحرص عليه القوات المسلحة ليكون حافزًا لهم ودافعا لمواصلة النجاح والتفوق.



بدأ الاحتفال بعزف الموسيقى العسكرية للمعزوفات والأناشيد الوطنية والترحيب بضيوف الحفل وسط أجواء عمها الفرح والسرور، وألقى اللواء أح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نيابة عن الفريق اول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى نقل فيها اعتزازه وتقديره بالطلبة المتفوقين باعتبارهم أمل مصر وسبيلها للحاق بركب التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في كافة المجالات.



وطالب بالمزيد من العمل والاجتهاد والتفوق من اجل رفعة مصرنا الغالية ووجه التحية لأسر القوات المسلحة علي ما يبذلوه من جهد لرعاية أبنائهم وإعدادهم كأبناء صالحين قادرين علي مواصلة مسيرة الوطن في المستقبل، وفى نهاية الإحتفال تم توزيع شهادات التقدير على الطلبة المتفوقين الذين أعربوا عن شكرهم للقوات المسلحة لما توليه من دعم واهتمام بأبنائها المتفوقين علميًا.



حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة والطلبة المكرمين وأسرهم.



يأتي ذلك انطلاقًا من حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية المتفوقين ودعمهم وتأكيدًا على أن العلم والتفوق والعمل هم السبيل لبناء مستقبل الأمم المشرق.



القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441هـ

نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة.



بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ مصطفى عبد الوهاب، وألقى الدكتور السعيد محمد على من علماء وزارة الأوقاف كلمة أكد خلالها أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة لايكون إلا تمسكًا بشريعة الله السمحة، وإقتدائًا بالرسول الكريم قولًا وعملًا وخلقًا.



وفي نهاية الاحتفال أكد اللواء السيد على الغالى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أن الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة يأتي إجلالًا وتعظيمًا لمبادئها وأهدافها والمثل العليا.



وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يؤكدون وفائهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها الشعب لحماية الوطن والدفاع عن سلامة وقدسية أراضيه وشعبه، مقتدين فى ذلك بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلّم.



القوات المسلحة تنظم زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج

نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج والشباب والرياضة والبيئة، زيارة لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج قادمين من أكثر من 20 دولة حول العالم، خلال تواجدهم لقضاء الإجازة الصيفية بمصر إلى الكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة ومشروع طريق ومنتجع الجلالة.



وتهدف الزيارة إلى تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولى الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها، وكذلك متابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.



من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تحرص على تنظيم مثل هذه الجولات لزيادة الوعى القومي ورفع روح الولاء لدى أبناء المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج، وربطهم بالوطن باعتبارهم سفراء مصر بالخارج واطلاعهم على الواقع لدعم نشر الحقائق ومنع الجهات الخارجية من التأثير على توجهاتهم تجاه وطنهم من خلال بث أفكار مغلوطة.



وألقى الفريق محمد عباس، قائد القوات الجوية، كلمة رحب فيها بالسفيرة نبيلة مكرم والشباب المشاركين فى الزيارة، مطالبًا الشباب بأن يفخروا بوطنهم وينقلون كل ما يشاهدونه بمصر إلى مجتمعاتهم بالدول التى يقيمون بها، كما قام الشباب بجولة تفقدية داخل الكلية الجوية.



كما رحب قائد قوات الصاعقة بوزيرة الهجرة والشباب المرافقين لها فى الزيارة أعقبة متابعة عدد من التدريبات والعروض العسكرية التي تظهر مهارات قوات الصاعقة المصرية وكفاءتها وجاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين.



وقام الشباب بجولة تفقدية لمشروع مدينة ومنتجع وطريق الجلالة لمتابعة ما يجرى على أرض الواقع من مشروعات قومية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى المصرى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.



من جانبهم، أعرب شباب عن انبهارهم وفخرهم بقواتهم المسلحة ورجالها الأشداء، معبرين عن إعجابهم بالمشروعات التى قامو بزيارتها متمنين لمصر مزيدًا من الرخاء والتقدم كما قدموا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الهجرة على تنظيم هذه الزيارات.



تدريبات مصرية روسية بيلاروسية في إطار التمرين المشترك حماة الصداقة 4

واصلت قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية المشاركة فى التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة.



حيث يشارك فى التدريب أكثر من ألف مقاتل من عناصر قوات المظلات و القوات الجوية المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية ، لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية وتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية.



وقد بدأت المرحلة التحضيرية باكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية، حيث اصطفت القوات المشاركة ، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدول المشاركة كما تم رفع العلم المصرى والروسى والبيلاروسى.



كما يتضمن التدريب تنظيم العديد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والأنشطة العملية لتحقيق التجانس والدمج بين القوات والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة والتدريب على الإسعافات الأولية.



واكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التى تستخدمها القوات فى تنفيذ مختلف المهام ، كما تم التدريب على إنزال قوات تكتيكية محمولة جوًا باستخدام الحبال عبر طائرات الهليكوبتر.



يذكر أن تدريب " حماة الصداقة " لمكافحة الإرهاب نفذ للمرة الأولى عام 2016 بجمهورية مصر العربية ويجرى تنفيذه بالتبادل بين البلدين سنويًا ، بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات القتالية والميدانية ودعم جهود العمل المشترك.



الموسيقات العسكرية تواصل عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية

يواصل الفريق السيمفوني العسكري، تقديم عروضه القوية خلال فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" الذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو ، وقدم الفريق المصري العديد من المعزوفات المصرية والغربية ومقطوعات من أشهر الألحان الروسية باستخدام الآلات النحاسية والخشبية والإيقاعية بالإضافة إلى موسيقى القرب مصحوبة بتشكيلات حركية متقنة نالت إعجاب الحاضرين .



وشاركت الموسيقات العسكرية الجاليات المصرية والعربية بموسكو الإحتفالات أثناء المهرجان من خلال عدد من الفعاليات والعروض الموسيقية ، كما قدم­ الفريق المصري بزيه الفرعونى المميز عدد من العروض بالشوارع والميادين الرئيسية والتى شهدت إقبالًا كبيرًا وقوبلت بعاصفة من التصفيق من قبل الجماهير المتابعين للعروض، كما قام الفريق بتوزيع عدد من الهدايا التذكارية والأعلام والمطبوعات والصور التى تحكى أبرز معالم الحضارة المصرية والمقاصد التاريخية والسياحية في مصر .



وتؤكد مشاركة الفريق المصرى فى المهرجان على أهمية مصر وريادتها الدولية فى مختلف الفنون وأيضًا تساهم فى الترويج السياحي ونشر رسائل السلام والمحبة وتبادل الثقافات بين الشعوب حيث تمتلك الموسيقات العسكرية المصرية سجل حافل من الإنجازات العسكرية والفنية التى تمتد عبر مختلف العصور.

ينشر موقع صدى البلد الإخباري أهم الأخبار التي نشرت عن القوات المسلحة هذا الأسبوع، حيث نفى العقيد أح تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، امتلاك القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات في مصر ، فيما نظمت القوات المسلحة احتفالية دينية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1441هـ.في ذات السياق قامت القوات المسلحة بتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا من أبناء وزوجات الضباط، فيما نظمت القوات المسلحة زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج لعدد من المشاريع القومية الكبرى.وتواصل التدريبات المصرية الروسية البيلاروسية حماة الصداقة 4 في روسيا ، فيما تواصل الموسيقات العسكرية عروضها المميزة ضمن المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية.نفى العقيد أح تامر الرفاعي ، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي من شائعات تتعلق بامتلاك أو إفتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.