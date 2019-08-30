مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تبشر المصريين بتحسن الطقس وانخفاض الحرارة..فيديو

أفاد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة وغدًا السبت ستشهد تحسنا على العديد من المناطق بالبلاد.



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن البلاد تشهد نسمات جميلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.



ونوه إلى أن درجات الحرارة ستنخفض اليوم درجة أو درجتين عن أمس الخميس، لتسجل 34 درجة.



وأشار إلى أن درجة الحرارة بالبلاد ستسجل غدًا السبت 33 درجة،لافتا إلى أن نسبة الرطوبة مازالت مستمرة، لتسجل 85%.

