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تعرف على موعد تحسن الأحوال الجوية بالبلاد.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:49 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
البهى عمرو
كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عطلة الأسبوع ستشهد تحسن الأحوال الجوية، موضحًا أن المواطن سيشعر بانخفاض فى درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، بأن البلاد ستشهد تحسن كامل وانخفاض فى نسبة الرطوبة بعد مرور أول أسبوع من شهر سبتمبر.

وأوضح أن درجات الحرارة اليوم وغدًا منخفضة عن درجة الحرارة أمس.

وأشار إلى أن، ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الأيام الحالية هو ما يجعل المواطن يشعر بأن درجات الحرارة مرتفعة .

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