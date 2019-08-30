الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ رمال وأتربة.. فيديو

علق الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على الخبر المنشور على أحد المواقع بأن البلاد ستشهد خلال الأسبوع الحالي رمال واتربة.



وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية هبة ماهر، إن الرمال والأتربة محصورة فى جنوب سيناء ومناطق بـ جنوب الصعيد ولن تؤثر على أى نشاط يومي.



وأوضح أن الكتلة الهوائية الساخنة هي من تؤثر على البلاد، والهواء الساخن لا يثير الرمال و الأتربة، وأشار إلى أن، نشاط الرمال والأتربة سيكون محدودا ولن يؤثر.



وكشف أن المواطنين الذين يقولون أن شتاء هذا العام سيكون شديد، فهذا غير متوقع، ولا يوجد ربط بين الفصول ببعضها، فـ الفصول تختلف عن بعضها .

