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أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 -8- 2019 في مصر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 08:40 ص
الذهب
الذهب
البهى عمرو
سجّلت أسعار الذهب اليوم، الجمعة، 30 - 8 - 2019، استقرارًا في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة، حيث وصل عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 712 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة، 30 - 8 - 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة، 30 - 8 – 2019 على النحو التالي:

عيار 24: 814 جنيهًا.
عيار 21: 712 جنيها.
عيار 18: 610 جنيهات.
الجنيه الذهب: 5632 جنيهًا.

سعر أعيرة الذهب في محافظات مصر يشهد تفاوتًا طفيفًا قد يتراوح بين 50 قرشًا وجنيه.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

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