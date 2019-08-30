سرقة فندق يقيم فيه الرئيس البرتغالي أثناء عطلته

قام مجموعة لصوص بالسطو على الفندق الذي يقيم فيه الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا خلال عطلاته في منطقة "الغرب" بأقصى جنوب البرتغال.



وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الحادث وقع خلال نوم الرئيس في الليلة الأخيرة من إقامته بالفندق، وأن الجناة، الذين غطوا وجوههم، هددوا موظفي الاستقبال ولكن بدون سلاح وسرقوا مبلغ 240 يورو فقط ولاذوا بالفرار.