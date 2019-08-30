ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرقة فندق يقيم فيه الرئيس البرتغالي أثناء عطلته

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:57 ص
الرئيس البرتغالي
الرئيس البرتغالي
أ ش أ
قام مجموعة لصوص بالسطو على الفندق الذي يقيم فيه الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا خلال عطلاته في منطقة "الغرب" بأقصى جنوب البرتغال.

وذكرت صحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية أن الحادث وقع خلال نوم الرئيس في الليلة الأخيرة من إقامته بالفندق، وأن الجناة، الذين غطوا وجوههم، هددوا موظفي الاستقبال ولكن بدون سلاح وسرقوا مبلغ 240 يورو فقط ولاذوا بالفرار.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مع استمرار ارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تبشر المصريين بتحسن الطقس وانخفاض الحرارة..فيديو

شريف مدكور يكشف عن هوية شخص مميز هاتفه أثناء مرضه

برلماني عن حظر تداول البريجبالين: قرار يحافظ على الصحة العامة

مدرب مصر المقاصة يكشف سر "عصبية" محمد إبراهيم أمام الزمالك

سرداب وتمثال وبوتجاز وبيانو..عم عنتر يكشف أسرارا غامضة عن قصر البارون..فيديو وصور

تعرف على موعد تحسن الأحوال الجوية بالبلاد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر