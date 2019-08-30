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منوعات

فولفو تطرح شاحنة ذاتية القيادة في اليابان

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:19 ص
سيارة فولفو
سيارة فولفو
أ ش أ
عرض فرع شركة فولفو لإنتاج السيارات شاحنة ذاتية القيادة أمام الصحفيين في مدينة هوكايدو اليابانية.

وقدمت شركة فولفو الشاحنة في مصنع للسكر في هوكايدو حيث سارت لمسافة 5ر1 كيلومتر بدون أي تدخل بشرى في قيادتها.

وأعلنت شركة "يو دى تراك كورب" أن هذا العرض التجريبي هو الأول من أربعة عروض تجريبية باستخدام شاحنة كبيرة في اليابان.

وخلال العرض التجريبي ، قطعت الشاحنة المسافة المذكورة بما فيها مسافة 200 على طريق عام حول المصنع بسرعة 20 كيلومتر في الساعة.

ودخلت الشاحنة المخصصة للخدمة الشاقة المصنع بسلاسة من الطريق العام وتوجهت لمنطقة مخصصة لتخزين البنجر قبل دخوله عملية الإنتاج لتصنيع السكر.

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