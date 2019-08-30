الوفاء للشهداء.. غزة تستعد للجمعة الـ 72 من مسيرات العودة

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 72 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.



ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" تزامنا مع ذكرى انتهاء عدوان عام 2014 والذي استشهد خلاله 2320 شهيدا على مدى 51 من العدوان على غزة.



وأكدت استمرار مسيرات العودة قدما كأداة فلسطينية سلمية شعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة ودرسا تكتبه الجماهير بوعيها لكل الشعوب الحية، مؤكدة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وعلى السير قدما بها كأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحماية حقنا بالعودة لفلسطين ولتشكل باستمرارها حجر عثرة في طريق المطبعين وسماسرة وتجار الاوطان.