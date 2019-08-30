ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوفاء للشهداء.. غزة تستعد للجمعة الـ 72 من مسيرات العودة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:55 ص
غزة تستعد للجمعة
غزة تستعد للجمعة الـ 72 من مسيرات العودة
سمر صالح
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 72 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود القطاع.

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الوفاء للشهداء" تزامنا مع ذكرى انتهاء عدوان عام 2014 والذي استشهد خلاله 2320 شهيدا على مدى 51 من العدوان على غزة.

وأكدت استمرار مسيرات العودة قدما كأداة فلسطينية سلمية شعبية فاعلة بيد الجماهير المنتفضة ودرسا تكتبه الجماهير بوعيها لكل الشعوب الحية، مؤكدة على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار وعلى السير قدما بها كأداة كفاحية جماهيرية للتصدي للاحتلال ولمشاريع تصفية القضية الفلسطينية وحماية حقنا بالعودة لفلسطين ولتشكل باستمرارها حجر عثرة في طريق المطبعين وسماسرة وتجار الاوطان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرض مش للبيع .. جمعة جديدة من مسيرات العودة بـ غزة

يسقط مؤتمر البحرين.. جمعة جديدة من مسيرات العودة بـ غزة

إصابة 16 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة

الشباب الفلسطيني.. جمعة جديدة من مسيرات العودة بـ غزة

ارتفاع أعداد المصابين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة إلى 122 فلسطينيا

ترشيحاتنا

فيضانات وسيول المغرب تجرف ملعب كرة قدم بـ تيزرت .. فيديو

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 -8- 2019 في مصر

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لـ رمال وأتربة.. فيديو

مصرع طفلة روسية في تركيا بسبب جهاز ضخ مياه حمام السباحة

تصل للفصل والحرمان من المعاش.. محظورات على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى القانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر