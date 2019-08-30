في خمس دقائق.. تخلصي من جير الأسنان نهائيا

يعاني الكثير من الجير المتراكم على الأسنان، ويلجأ الأشخاص الذين يحتاجون إلى تنظيف الأسنان في التخلص من هذه المشكلة، بالذهاب إلى الأطباء، ولكن سريعا ما نجد الجير يتراكم على الأسنان.



وبدلا من الذهاب إلى الأطباء واستخدام العلاجات المرتفعة الثمن التى تحتوى على مواد كيميائية للتخلص من الجير، إليكي أفضل طريقة للتخلص من الجير بمكونات طبيعية.



المكونات

عصير 1 ليمونه

ملعقة كبيرة من صودا الخبز

ملعقة ملح

نصف ملعقة من الفحم المطحون

ماء



الطريقة

يتم خلط المكونات مع بعضها ويتم عجنها بالماء حتى يتم الحصول على عجينة تشبه معجون الأسنان، ويتم وضع الخليط على الأسنان ويترك لمدة 10 دقائق، ويتم تنظيفها باستخدام فرشاة الأسنان.