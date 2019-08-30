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الجيش الإسرائيلي يكشف عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:20 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يكشف عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة
سمر صالح
كشف الجيش الإسرائيلي عن مشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله والذي يدار بسرية كبيرة حتى لم تعلم عنه القيادة اللبنانية بما فيها رئيس الوزراء سعد الحريري، وكذلك مسؤولون في حزب الله.

ووفقا لقناة "مكان" العبرية وبحسب المعلومات التي يتم نشرها، على مدى ست سنوات حاولت إيران إقامة مصانع للصواريخ المتطورة ذات الدقة العالية على الأراضي اللبنانية، غير أنها لم تنجح في تصنيع خطوط إنتاج.

وتتوقع إسرائيل أن يؤدي الكشف عن المشروع إلى تدخل الأسرة الدولية، لوقفه وافهام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن حجم تغلغل الاستخبارات الإسرائيلية.

ويتضمن المشروع منظومة ملاحة تتيح للصاروخ إصابة الهدف بدقة بهامش خطأ لا يتجاوز عشرة أمتار.

وذكر الجيش أن رئيس المشروع هو قائد في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يدعى محمد حسين حجازي، والمسؤول أيضا عن العلاقة بين إيران وحزب الله وأيضا ضابطان رفيعان في الحرس الثوري.

وتشير المعلومات الى أن إحباط محاولات تهريب صواريخ دقيقة من إيران إلى لبنان عن طريق سوريا منذ عام 2013، دفعت حزب الله إلى عدم نقل صواريخ كاملة وإنما أجزاء وقطع يتم تركيبها في لبنان.

وطرأ خلال الأشهر الأخيرة ارتفاع ملحوظ على محاولات إقامة مواقع لتركيب صواريخ دقيقة في لبنان.

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