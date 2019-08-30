السيسي: هناك اهتمام كبير بالمرأة الأفريقية ودورها يتعاظم في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي،إن هناك اهتمام كبير جدا بالمرأة، ليس اهتمام سياسات ولكن إجراءات تنفيذية تخص المرأة ومشاركتها في المجتمع الأفريقي هذا بصفة عامة، وفي مصر المرأة دورها يتعاظم بشكل كبير جدا جدا ، وهذا في إطار الفهم الحقيقي لأهمية دور المرأة في أفريقيا وفي منطقتنا .



وأضاف، أن هذه الإجراءات لا تنتهي ولا تحقق الأهداف المرجوة منها في وقت قصير، وأن هذه السياسات تأخذ وقتا كبيرا حتى تستقر وحتى تظهر نتائجها لدى المجتمع الأفريقي، ولن نجد هذا يتحقق سريعا ، كما نتصور" .



وتابع الرئيس السيسي" إننا تحدثنا عن التنمية المستدامة والشباب ودوره في أفريقيا ، ونحن نتكلم عن جهد أفريقي مشترك ، وهناك إرادة من القادة وعلى مستوى الاتحاد لبذل مزيد من الجهود باتجاه الشباب الأفريقي وإيجاد فرص عمل له ، ونحن في مصر نعمل منتدى الشباب العالمي والأفريقي الذي يعقد كل سنة ، ويتم فيه دعوة الشباب من أفريقيا ، ليكون هناك فرصة للحوار والنقاش معه في الموضوعات التي تهمه .. وأنا ساتكلم عن العمل المؤسسي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي .. رؤساء الدول الأفريقية مهتمون جدا جدا بالشباب ووضع تشريعات وإجراءات تساهم في المشاركة الشبابية وتدريبهم وتأهيلهم للمستقبل .

