حقيقة خلاف صابر الرباعي ونقابة المهن الموسيقية

نفي المنتج علي المولي مدير أعمال النجم التونسي صابر الرباعي، وجود أي خلافات بين الرباعي ونقابة المهن الموسيقية.



وأكد علي المولي، في بيان صحفي، أن كل ما يُشاع عن تواجد أي خلافات بين صابر الرباعي والمهن الموسيقية ما هو إلي محض افتراء بسبب تألق النجم صابر الرباعي في جولته الفنية الأخيرة.



ومن المقرر أن يقام مساء غد، حفل النجم صابر الرباعي يقام فى قرية مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي، ويقدم خلالها أغنية "كلام في سرك"، التي تم طرحها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبدالسلام، والكليب من إخراج ياسر سامي.



و يشدو الفنان التونسي صابر الرباعي بعدد من أغاني ألبومه الجديد "صابر 2019"، والذي طرحه مؤخرًا، وتنوعت أغانيه بين اللهجة المصرية، اللبنانية، التونسية، والخليجية.