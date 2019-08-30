طريقة عمل فاهيتا دجاج منال العالم.. تعرفى على المكونات وسر الخلطة

طريقة عمل فاهيتا دجاج منال العالم تعد مصدرا جيدا للبروتين والحديد، وتحارب الالتهاب وتدعم الاستجابة المناعية، ومصدرًا ممتازًا لفيتامين C، تحتوى على مصادر الدهون التي تسهم في تجديد الخلايا والأعصاب والأعضاء والهرمونات.



هل حضر فى ذهنك أن هذه الفوائد ناتجة عن أى وصفة أو أكلة، ستصابين بالذهول عندما تعرفى سيدتى أن هذا كله من فوائد الفاهيتا، هذا بالإضافة إلى جرعة الألياف إلى جانب بعض المعادن الحيوية مثل الفوسفور، والتي تسهم في أنسجة العظام الصحية وخلايا الدم الحمراء، والنحاس والمنغنيز التي تدعم وظيفة الإنزيم الأساسية.



طريقة التحضير الفاهيتا منال العالم



وبعد سرد تلك الفوائد وجب علينا تقديم طريقة عمل الفاهيتا منال العالم، وتلك الطريق تتميز بالسهولة والسرعة فى تحضيرها وتتشابه أيضا فى طرق تحضير فاهيتا اللحم والفراخ، والتى تتكون من دجاج مخلى من العظم وتقطيعه مثل الشاورما، أو لحمة ستيك، فلفل رومى أحمر، و بقدونس و كزبرة مفرومة، وحبة بصل، وثوم، وفلفل أسود وملعقتين زيت زيتون، ومعلقتين عصير ليمون ورشة ملح وكمون، جبنة مبشورة، وبابريكا.



الدجاج



طريقة التحضير تتمثل في خلط الدجاج بعد تقطيعه مثل الشاورما مع الثوم المفروم والزيت وعصير الليمون فى إناء صغير مع إضافة رشة ملح وكمون وكزبرة والبابريكا، وعلى أن يتم ترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة، وبعدها يتم وضع الدجاج على نار هادئة وتقليبه جيدا، وإخراجه من الطاسة ووضع الفلفل الرومى المقطع إلى شرائح والبقدونس والكزبرة المفرومة على النار وتقليبها جيدا ثم تضاف كافة المكونات إلى بعضها البعض على النار إلى أن تستوى.



طريقة تحضير الفاهيتا لحمة



أما فيما يخص طريقة تحضير الفاهيتا لحمة، تتكون من عدة خطوات، الأولى غسل اللحمة جيدا وتقطيعها فى شكل شاورما، ثم وضعها فى إناء وسكب كل من الزيت وعصير الليمون والكمون والفلفل الحار، والثوم المفروم، ثم وضع هذا الخليط فى الثلاجة لمدة ساعة ونصف، وتتمثل الخطوة الثانية فى تقطيع الفلفل الأخضر والألوان والبصل على شكل شرائح، وتشويحها على نار هادئة، فى مقلاية، أما الخطوة الثالثة تتمثل في إضافة خليط اللحم على البصل، مع التقليب جيدا، ثم بعدها يترك اللحم حتى يستوى، ليكون جاهزا للتقديم.