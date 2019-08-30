اليابان: اتفقنا في مجموعة العشرين الماضية على أهمية ضمان فرص تعليم للمرأة الأفريقية

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أن طوكيو تهتم باستقلالية القارة الإفريقية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الشباب لتحقيق التقدم والازدهار في القارة.



وقال آبي -خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام قمة تيكاد 7 بمدينة يوكاهاما اليابانية- إن "مبادرة آبي 2013" ساهمت في تدريب أكثر من 2000 شاب إفريقي في اليابان، مشيرا إلى أن طوكيو ستستمر في تقديم المساعدات على المدى الطويل في هذا المجال.



وأضاف أن الأطفال في أفريقيا يكتسبون مهارات كبيرة تساهم في تطوير قارتهم، مؤكدا أن هذا مفتاح النجاح الذي يساهم في مساندة وتطوير القارة الإفريقية.



وفيما يتعلق بالمرأة الإفريقية، أكد "آبي" أن فرص التعليم للمرأة على مستوى العالم من أهم القضايا التي تحتاج إلى تركيز واهتمام، مشيرا إلى أن اليابان اتفقت في مجموعة العشرين الماضية على أهمية ضمان فرص تعليم للمرأة.



وأكد أن بلاده ستتعاون مع الدول الإفريقية لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال. مشيرا إلى أن اليابان تلعب دورا كبيرا لتقديم فرص لتعليم أكثر من 4 ملايين امرأة خلال الـ 3 سنوات القادمة.