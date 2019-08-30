ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليابان: اتفقنا في مجموعة العشرين الماضية على أهمية ضمان فرص تعليم للمرأة الأفريقية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:47 ص
رئيس وزراء اليابان
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي
أ ش أ
أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أن طوكيو تهتم باستقلالية القارة الإفريقية، مشددا على ضرورة الاستفادة من الشباب لتحقيق التقدم والازدهار في القارة.

وقال آبي -خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام قمة تيكاد 7 بمدينة يوكاهاما اليابانية- إن "مبادرة آبي 2013" ساهمت في تدريب أكثر من 2000 شاب إفريقي في اليابان، مشيرا إلى أن طوكيو ستستمر في تقديم المساعدات على المدى الطويل في هذا المجال.

وأضاف أن الأطفال في أفريقيا يكتسبون مهارات كبيرة تساهم في تطوير قارتهم، مؤكدا أن هذا مفتاح النجاح الذي يساهم في مساندة وتطوير القارة الإفريقية.

وفيما يتعلق بالمرأة الإفريقية، أكد "آبي" أن فرص التعليم للمرأة على مستوى العالم من أهم القضايا التي تحتاج إلى تركيز واهتمام، مشيرا إلى أن اليابان اتفقت في مجموعة العشرين الماضية على أهمية ضمان فرص تعليم للمرأة.

وأكد أن بلاده ستتعاون مع الدول الإفريقية لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال. مشيرا إلى أن اليابان تلعب دورا كبيرا لتقديم فرص لتعليم أكثر من 4 ملايين امرأة خلال الـ 3 سنوات القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الياباني: مشاركة السيسي في مؤتمر التيكاد تعطي زخمًا للعلاقات الثنائية

الاستعلامات: السيسي يواصل مهمته من فرنسا إلى اليابان من أجل تنمية أفريقيا.. 40 دولة تشارك فى قمة تيكاد 7 بـ يوكوهاما.. والقمة الخامسة بين الرئيس وشينزو آبي تركز على تعزيز علاقات البلدين

مصر تشارك بوفد رفيع المستوى بقمة تيكاد7 باليابان

قبل انطلاقه.. صدى البلد يرصد ماذا تم خلال 6 قمم سابقة للـ تيكاد

السيسي: يجب إعطاء أولوية لمشروع ربط القاهرة وكيب تاون لتنمية القارة السمراء

الرئيس السيسى: قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع فى الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الأفريقي واليابان

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

رئيس الاتحاد السكندري يكشف سر طلب الفريق الاستعانة بحكام أجانب في نصف نهائي كأس مصر

احذفه فورا .. تطبيق ينشر برامج خبيثة على الهواتف المحمولة

موجز السوشيال ميديا: درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير .. صلاح عبدالله يطلب من الجماهير الدعاء له للإقلاع عن التدخين.. وزينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

طريقة عمل بيتزا ساندوتش

بفستان مبهج .. بلقيس تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها

سمير صبرى يكشف سرا خطيرا عن الراحلة شادية لأول مرة

ملك الخناقات بأكتوبر .. حبس مسجل ضبط بحوزته 45 قطعة سلاح ناري وأبيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر