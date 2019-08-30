السيسي يسعى لإعمار وتنمية أفريقيا.. أبرز ما قالته الصحف السعودية

عكاظ: توالي استقالات قياديي حزب إردوغان... ورؤساء بلديات يقاضون أنقرة

سبق: أوروبا تتمسك بضمان حرية الملاحة في هرمز وسط تحفظ على العملية الأمريكية

الشرق الأوسط: الرئيس السيسي يسعى لتعميق الشراكة مع الأمم المتحدة لدعم إعادة الإعمار في أفريقيا



اهتمت الصحف السعودية اليوم الجمعة بنشر العديد من الموضوعات وتصدر ذلك أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد تطلع بلاده للتنسيق مع الأمم المتحدة لتعزيز دورها في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، مشيرا إلى أن هدف تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة يأتي على رأس أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، لتحقيق تقدم في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في أفريقيا.



جاء ذلك خلال المباحثات التي أجراها، أمس، مع أنطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، على مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، المعروف اختصارا باسم «تيكاد». وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن سكرتير عام الأمم المتحدة أشار إلى الجهود المصرية الناجحة في رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، معربًا عن حرص الأمم المتحدة على تعزيز ودعم التعاون مع مصر لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط، ودعمها المستمر لمبادرات إصلاح الأمم المتحدة في مختلف المسارات، إلى جانب المساهمة المصرية الكبيرة في عمليات حفظ السلام الأممية.



وأفادت "عكاظ" أن وزيرا العدل والداخلية السابقان في حكومة رجب طيب إردوغان، سعد الدين أرجين وبشير أطالاي، استقالوا من حزب العدالة والتنمية الحاكم.



وذكرت وسائل الإعلام التركية أن أرجين، وزير العدل الأسبق، أرسل استقالته إلى المركز العام لحزب العدالة والتنمية، ليلحق بنائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، الذي أعلن استقالته في 8 من يوليو الماضي، تمهيدًا لتأسيس حزب جديد، يدعمه الرئيس السابق عبد الله غل.



وأكد أرجين استقالته من الحزب الحاكم، وتبعه إعلان وزير الداخلية الأسبق بشير أطالاي استقالته، ومن المتوقع أن يشغل أرجين منصبًا في حزب علي باباجان الجديد.



وبحسب صحيفة «يني تشاغ»، فإن وزراء سابقين بحزب العدالة والتنمية قرروا اللحاق بأرجين، والاستقالة أيضًا من الحزب من أجل الانضمام إلى حزب جديد، مبرزةً أن أرجين كان التقى قبل استقالته وزراء الداخلية والتعليم والتجارة السابقين بشير أطالاي وحسين تشليك ونهاد أرجون، كلًا على حدة، ما يشير إلى محاولة إقناعهم بالاستقالة من الحزب الحاكم.



ويتحرك رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بالتوازي مع الرئيس السابق عبد الله غل، ووزير الاقتصاد الأسبق علي بابا جان لطرح بدائل للعدالة والتنمية بعد انتقاداتهم لانحراف الحزب عن مبادئه، التي قام عليها، وخضوعه لـ«تسلط إردوغان»، وكان أكثر تلك التحركات جرأة من نصيب داود أوغلو، الذي بدأ حرب تصريحات مفتوحة مع إردوغان في الأشهر الأخيرة، وهدد بكشف أسرار قال إنها «ستسودّ بسببها وجوه كثيرة».



وأكدت "سبق" أن ملفات الأمن البحري والشرق الأوسط هيمنت على اجتماع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي بهلسنكي، قبل ساعات من اجتماع رباعي بين الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حول كيفية المحافظة على الاتفاق النووي وجهود حماية الشحن الدولي في مضيق هرمز.



فيما أعربت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني عن تأييدها عقد محادثات بين واشنطن وطهران، ولكن بشرط الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران.



وتصاعدت التوترات بشكل كبير في منطقة الخليج بعد أن احتجزت إيران ناقلات نفط، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي تتردد في الانضمام إلى عملية تقودها الولايات المتحدة لحماية الشحن البحري. وبدلًا من ذلك ناقش وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد، في اجتماع بهلسنكي، إمكانية إطلاق بعثة مراقبة خاصة بالاتحاد في مضيق هرمز المهم استراتيجيًا، كمدخل للخليج.



ويجري وزراء الخارجية الاتحاد الأوروبي محادثات على مدى يومين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بشأن تحديات السياسات الخارجية المشتركة.



وأفاد بيان للخارجية البريطانية بأن وزير الخارجية دومنيك راب يجري مباحثات اليوم الجمعة في هلسنكي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لمناقشة كيفية المحافظة على الاتفاق النووي الإيراني وجهود حماية الشحن الدولي في مضيق هرمز.