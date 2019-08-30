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حسام هزاع: مصر من أشهر الدول في السياحة الاستشفائية.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري لغرف السياحة أن مصر مشهورة بالسياحة العلاجية وتمتلك إمكانيات كبيرة سواء بالمراكز العلاجية أو وجود المياه المعدنية والكبريتية بالمدن والمحافظات.

وأضاف هزاع، ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc، ان السياحة الاستشفائية تعالج الكثير من الأمراض على رأسها الروماتويد والعيون، مؤكدا أنه فى منطقة عين حلوان بدأ بدأ العلاج قديما في عام 1899 وكان يوجد أيضا علاج الجلد ويوجد مركز كبير هناك.

وتابع أن مصر من أشهر الدول التي تتميز بالسياحة الاستشفائية وهي مقصد لعدد كبير من السياح مشيرا إلى أن التربة المصرية غنية بعناصر المغنيسوم والكبريت والتى تؤدى إلى الاستشفاء.

وأشار إلى أن سيناء موجود بها عيون موسى، منوها إلى أن أفضل وقت للعلاج يكون من الصيف حتى بداية شهر أكتوبر القادم.

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