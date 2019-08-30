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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بالعام الهجرى الجديد

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:34 ص
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والأمة بالعام الهجري
محمد شحتة
تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربى والإسلامي؛ بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر بهذه المناسبة الطيبة المسلمين في العالم كله إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة.

كما أعرب عن أمله أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على الأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها، وأن ينعم على مصر بمزيد من الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار.

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