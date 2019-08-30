الغرف السياحية تكشف عن تفاصيل التعاون بين وزارتي السياحة والصحة.. فيديو

أكد حسام هزاع عزاع عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية أن قرار الحكومة بوجود تعاون بين وزارتي الصحة والسياحة قرار صائب لإيجاد البدائل المتاحة لتسهيل حصول السائح على السياحة العلاجية.



وأضاف عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن التعاون يكون بأوجه وطرق متعددة، مؤكدا أنه اذا تواجد مركز للعلاج بمنطقة معينة فيجب أن يكون بجوار هذا المركز فنادق.



وتابع عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية أنه في الشهر القادم سيكون هناك مؤتمر للسياحة العلاجية تهتم بذوي الأعاقة وسيتم من خلاله الكشف عن أبرز طرق العلاج.



وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن العديد من الأماكن في مصر يجب تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

