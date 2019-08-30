ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف السياحية تكشف عن تفاصيل التعاون بين وزارتي السياحة والصحة.. فيديو

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:05 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسام هزاع عزاع عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية أن قرار الحكومة بوجود تعاون بين وزارتي الصحة والسياحة قرار صائب لإيجاد البدائل المتاحة لتسهيل حصول السائح على السياحة العلاجية.

وأضاف عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن التعاون يكون بأوجه وطرق متعددة، مؤكدا أنه اذا تواجد مركز للعلاج بمنطقة معينة فيجب أن يكون بجوار هذا المركز فنادق.

وتابع عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية أنه في الشهر القادم سيكون هناك مؤتمر للسياحة العلاجية تهتم بذوي الأعاقة وسيتم من خلاله الكشف عن أبرز طرق العلاج.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن العديد من الأماكن في مصر يجب تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد زيارة رئيس الفيفا لمصر.. الغرف السياحية: نسبة الإقبال ستزداد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

يحد من نزيف الأسفلت .. المصرى للقيادة الآمنة يصعد بسائقي النقل السياحي للعالمية

ترشيحاتنا

3 حالات للحصول على إجازة بدون أجر فى المصالح الحكومية..تعرف عليها

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 30 -8- 2019 | .. فيديو

بعد حادث العلمين المروع.. 20 معلومة عن عمرو زكى لاعب الزمالك من التوهج إلى السقوط

بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

احذفه فورا .. تطبيق ينشر برامج خبيثة على الهواتف المحمولة

نجم الزمالك يقترب من تدريب هذا الفريق

حالته حرجة .. نجم الزمالك السابق يتعرض لحادث سير مروع على طريق العلمين

شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

بحس جواك قيعي صغير .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جمال العاصي

صدى البلد يكشف حجم إصابة اللاعب عمرو زكي بعد تعرضه لحادث في الساحل الشمالي

ظلم كبير .. خالد بيومي يوجه نصيحة مؤثرة لـ محمد صلاح

طعنة في القلب .. عروس تنهي حياة زوجها بعد شهر العسل بالشرقية

بعد حلقتها عن السمنة.. زينة تسخر من ريهام سعيد على طريقتها

الإفتاء تحذر من عادة سيئة في النوم يكرهها الله

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر

اخبار الرياضة .. أزمة في الأهلي بسبب جنسية المدير الفني للشياطين الحمر .. إيهاب جلال يكشف حقيقة قرب توليه قيادة المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تداول صور غريبة لها.. انتبه من الشيكولاته الفاسدة بسبب الحر

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها