مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرها مواجهات ذهاب درو الـ 32، من البطولة العربية.



ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



البطولة العربية:



النجمة اللبناني - الترجي التونسي، السابعة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.



الهلال السوداني - الوصل الإماراتي، الثامن مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.



الدوري الإسباني:



إشبيلية - سيلتا فيجو، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.



أتلتيتك بلباو - ريال سوسيداد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.





الدوري الإيطالي:



بولونيا - سبال، تقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء.



الدوري الألماني:



بروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج، الثامنة والنصف مساء.



الدوري الفرنسي:



مينز - باريس سان جيرمان، التاسعة إلا ربع مساء.



الدوري السعودي:



الشباب - الفيصلي، السادسة إلا خمس دقائق مساء.



الوحدة - ابهاء، الثامنة إلا ثلث مساء.



الفتح - النصر، الثامنة إلا ثلث مساء.







