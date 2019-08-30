ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 09:47 ص
كرة قدم
كرة قدم
محمد السعيد
تقام اليوم، الجمعة الموافق 30 أغسطس 2019، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرها مواجهات ذهاب درو الـ 32، من البطولة العربية.

ويستعرض صدى البلد مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

البطولة العربية:

النجمة اللبناني - الترجي التونسي، السابعة مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

الهلال السوداني - الوصل الإماراتي، الثامن مساء، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.

الدوري الإسباني:

إشبيلية - سيلتا فيجو، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

أتلتيتك بلباو - ريال سوسيداد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.


الدوري الإيطالي:

بولونيا - سبال، تقام في تمام التاسعة إلا ربع مساء.

الدوري الألماني:

بروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج، الثامنة والنصف مساء.

الدوري الفرنسي:

مينز - باريس سان جيرمان، التاسعة إلا ربع مساء.

الدوري السعودي:

الشباب - الفيصلي، السادسة إلا خمس دقائق مساء.

الوحدة - ابهاء، الثامنة إلا ثلث مساء.

الفتح - النصر، الثامنة إلا ثلث مساء.



الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-6-2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم بـ ربع نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 31 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة لها

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

السيسي: قمة التيكاد تعبر عن المستوى الرفيع للشراكة الاستراتيجية بين إفريقيا واليابان

بمجوهرات لافتة وفستان لامع .. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

نجم الزمالك يقترب من تدريب هذا الفريق

أنيس بوجلبان يكشف تطورات أزمة كوليبالي مع الأهلي وموقف عمرو جمال مع الصفاقسي

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 30-8-2019 .. فيديو

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 30 -8- 2019 | .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نجاته من الموت .. صور حادث عمرو زكي .. شاهد

ببنطلون غريب .. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق قرابة محمود الجوهري بـ سيدنا الحسين وخالد بن الوليد.. وأسرار ضربه لـ ميدو بمكتبه وعلاقته الخاصة بـ حسام حسن.. وكواليس دوره فى حرب أكتوبر