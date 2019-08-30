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محافظات

انطلاق حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بالأقصر أول سبتمبر

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة في محافظة الأقصر في الأول من سبتمبر القادم بالنقاط المحددة للمبادرة في جميع أنحاء المحافظة.

وقال انه سيتم الكشف عن وجود ضعف في السمع للأطفال حديثي الولادة وإحالة الحالات المكتشفة لقياس مستوى السمع واتخاذ اللازم لهم مما سيجنب الكثير من الأطفال مشاكل تأخر الكلام وما يترتب عليها من انخفاض معدل نمو الذكاء والتواصل والتي كان يتم اكتشافهما متأخرًا نتيجة تأخر اكتشاف ضعف السمع لدى الأطفال.

و أضافت دكتورة حنان صالح مدير ادارة رعاية الأمومة والطفولة بصحة الأقصر ومنسقة المبادرة أن إجراء المسح السمعي سيتم تزامنًا مع إجراء عينات الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي لحديثي الولادة.

ويأتي هذا بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بضرورة حماية حقوق الطفل في حياة كريمة من اللحظة الأولى.

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