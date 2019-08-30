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تعليم

تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للابتدائية

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
محمد شحتة
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات التنسيق الإلكتروني للتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي، نظرا لما تم حصره من صعوبات واجهت القائمين على التنسيق الإلكتروني بالمعاهد ومن اهمها عدم التوعية الودعاية الكافية للتنسيق الإلكتروني ومخالفة بعض المعاهد للتعليمات بقبولها لملفات التلاميذ وعدم تسجيل تلك الملفات على النظام الإلكتروني كذلك عدم مراعاة التسجيل في المواعيد المقررة رغم مد فترة التسجيل.

وأعلن قطاع المعاهد، أنه مراعاة لصالح أولياء الأمور، تم فتح باب التسجيل كمرحلة ثانية ولمدة أسبوع تنهتهي يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر لكل من لم يستطيع التسجيل في المرحلة الأولى ووفقا للآليات الآتية.

وأوضح أن هذه الآليات هى قيام مدير الإدارة التعليمية بحصر المعاهد غير المسجلة على النظام وموافاة إدارة المعلومات بالمنطقة الأزهرية بقائمة لهذه المعاهد على أن تقوم إدارة المعلومات بالتأكد من عدم وجود تلك المعاهد بالنظام قبل اعتمادها من المنطقة وإرسالها إلى مركز المعلومات بالمشيخة وبحد أقصى يوم الإثنين الموافق 2 سبتمبر.

كما يستقبل مدير الإدارة التعليمية، طلبات التقدم من المعاهد التي لديها ملفات ورقية لم يتم تسجيلها في المرحلة الاولى، وتقوم وحدة المعلومات بالإدارة التعليمية بتسجيل تلك الطلبات على نظام التنسيق الإلكتروني ويتم التنسيق لهؤلاء التلاميذ كمرحلة ثانية دون المساس بالمرحلة الأولى.

كما تتم إجراءات الطباعة كما ورد بتعليمات المرحلة الأولى من خلال وحدة المعلومات بالإدارة التعليمية والتنبيه على أولياء الأمور بضرورة متابعة المعهد المتقدم إليه لمعرفة نتيجة التنسيق.

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