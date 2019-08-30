الحكومة البريطانية تعلن وضع بدائل لـ"شبكة الأمان" المثيرة للجدل

قال وزير النقل والمواصلات البريطاني، جرانت شابس، اليوم /الجمعة/ إن الحكومة البريطانية وضعت بدائل للـ"باك ستوب" أو "شبكة الأمان" الخاصة بأيرلندا الشمالية، تتضمن أفكار لمشاريع تجارية موثوق فيها.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شابس إلى قناة "سكاي نيوز" البريطانية.



يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك كان قد أكد في وقت سابق من الشهر الجاري على الحاجة للإبقاء على الفقرة المتعلقة بشبكة الأمان الخاصة بإيرلندا في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك عقب أن بعث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابا له يطالبه فيه بإلغاء هذا الإجراء المثير للجدل.