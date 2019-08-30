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ديني

8 كلمات يوم الجمعة تأخذك إلى الجنة..تعرف عليها

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 10:06 ص
صدى البلد
القسم الديني
ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، السُنن السبع التي وردت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة.

ووردت كالأتى:

- الاغتسال
- التطيب
- لبس أفضل ثياب
- التسوك
- التكبير إلى المسجد
- كثرة الصلاة على النبي
- قراءة سورة الكهف
- تحري ساعة الإجابة

وأضافت أنه من المُستحب القيام بها يوم الجمعة، فهو يوم فيه ساعة إجابة، متابعة أن رسول الله (ص) قَالَ : "خيرُ يومٍ طلعت عليه الشَّمسُ يومُ الجمعةِ، فيه خُلِق آدمُ، وفيه أُدخل الجنَّةَ، وفيه أُخرج منها، ولا تقومُ السَّاعةُ إلَّا في يومِ الجمعة".


وأردفت أن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : "أَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلاَةَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أوَ شَافِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

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