مقلي ومقرمش.. أسرار عمل السمك بطريقة المطاعم

تعتبر وجبة السمك من الأكلات المفيدة التي يتناولها الكثيرون يوم الإجازة، وإذا كنتي ستقدمين السمك علي سفرتك يمكنك أن تتعلمي عمل السمك المقلي المقرمش علي طريقة الشيف الشرقاوي.



مقادير تحضير السمك مثل المطاعم:



ملح وفلفل أسود، مقدار حسب الرغبة

عصير ليمون، كوب

طحين أبيض، كميه مناسبه

سمك فيليه، 4 شرائح

كمون، ملعقة صغيرة

زيت للقلي، 2 كوب



طريقة تحضير السمك مثل المطاعم



- يتبل السمك بالملح، الفلفل، الكمون وعصير الليمون ويترك لمدة ربع ساعة ثم يجفف ويغطى بالطحين.



- اخلطي الطحين مع الخميرة والزيت ثم اضيفي الخل وامزجيهم جيدًا.



- اتركي خليط الطحين والخميرة في مكان ما



- اخفقي بياض البيض.



- اغمسي قطع السمك في الخليط



- قدمي السمك المقلي

