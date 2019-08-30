شاهد .. أول صورة لـ عمرو زكي بعد حادث العلمين



تعرض الكابتن عمرو زكي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق لحادث سير مروع بالساحل الشمالي أدى إلى تهشم سيارته بشكل كامل، ونقل على إثرها إلى مستشفى العلمين الجديدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة لـ عمرو زكي بعد الحادث حيث ظهر جالسا وظهرت الدماء على وجهه.



وأكد عدد من أصدقاء عمرو زكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حالته الصحية حرجة جدا، وطالبوا باقي الأصدقاء بالدعاء له بالشفاء العاجل والتام.



ولم يكشف أي من أسرة الكابتن عمرو زكي تفاصيل وتطورات حالته الصحية، بعدما تحول حسابه الشخصي على فيسبوك إلى قائمة دعوات للمولى عز وجل بأن يتم شفاؤه على خير.