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بـ5 شروط.. السفارة الأمريكية: خبر رائع لطلاب المرحلة الثانوية المصريين

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:13 م
السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في القاهرة
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة أنه تم مد الموعد النهائي لتلقي طلبات الالتحاق ببرنامج «كيندي لوجر» للتبادل الثقافي والدراسي للشباب، حتى يوم 21 سبتمبر المقبل.

وقالت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»: «خبر رائع للطلاب المصريين في المرحلة الثانوية الراغبين في ‫الدراسة في أمريكا لمدة عام! لقد تم مد الموعد النهائي لتلقي الطلبات لـ(برنامج كيندي – لوجر للتبادل الثقافى والدراسي للشباب) ليوم 21 سبتمبر 2019.

وأضافت: «لو كنت طالب في المرحلة الثانوية وترغب في تجربة الحياة في الولايات المتحدة، تعرف على منحة (برنامج كيندي – لوجر للتبادل الثقافى والدراسي للشباب»).

ونوهت السفارة الأمريكية في القاهرة إلى أنه على الراغبين في التقدم للبرنامج، الذي يستمر للعام الـ18 على التوالي منذ انطلاقه، فإنه يمكنهم التقدم للمنحة من خلال الرابط التالي:
http://bit.ly/2LfcTnv

وتهدف المنحة إلى تنمية المهارات القيادية والشخصية والتشجيع على الالتزام تجاه المجتمع والدولة.

وأوضحت السفارة الأمريكية في القاهرة أن شروط الالتحاق بالبرنامج تتمثل في، أن يكون الطالب مصريا ذا شخصية قيادية تؤهله لتمثيل مصر كسفير بالخارج، وألا يكون الطالب أو أحد من والديه تقدم بطلب للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما لابد أن يكون الطالب مقيدا بالصف الثالث الإعدادي أو (الأول - الثاني) الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، وأيضا ألا يقل سن الطالب عن 15 عاما، ولا يزيد عن 17 عاما وستة أشهر في أول أغسطس 2020؛ أي أن يكون تاريخ ميلاد الطالب بين (1/1/2003 و 1/8/2005)، وكذلك ألا يقل مجموع الطالب عن 80% في كل من العامين الدراسين السابقيين.
بـ5 شروط.. السفارة الأمريكية: خبر رائع لطلاب المرحلة الثانوية المصريين

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