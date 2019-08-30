التعليم الأزهري في أسبوع .. رئيس الجامعة يهنئ الكليات المعتمدة الجديدة.. السماح للناجحين في الدور الثاني بالسكن في المدينة الجامعية ..وربع مليون طالب يلتحقون بالدراسة بالمعاهد

حصاد التعليم الأزهري في أسبوع

-المحرصاوى يهنئ كليات طب الأسنان وأصول المنوفية والدراسات الإنسانية بـ الاعتماد

-رئيس جامعة الأزهر يسمح للناجحين في الدور الثاني بالسكن في المدينة الجامعية

-مجمع معاهد رأس سدر الأزهري يدخل الدراسة من العام الجديد

-المعاهد الأزهرية: ربع مليون طالب متوقع التحاقهم بالدراسة هذا العام

-وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات القراءات



شهد قطاع التعليم الأزهري في أسبوع، عدة أحداث وفعاليات وقرارات مهمة خلال الأسبوع الجاري، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



قدم الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة لعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات التي تم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن المخطط الاستراتيجي للجامعة يستهدف اعتماد جميع الكليات خلال الفترة المقبلة.



وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة، أن الكليات التي حصلت على الاعتماد اليوم هي طب الأسنان بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور تامر حمزة، عميد الكلية، وأصول الدين والدعوة بالمنوفية، برئاسة الدكتور صالح الفقي، عميد الكلية، وبعض الأقسام بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة برئاسة الدكتورة تحية أبوشعيشع، عميدة الكلية، باعتماد 4 برامج (علم النفس والتاريخ والاجتماع والجغرافيا).



وأعرب–في بيان للمركز الإعلامي بالجامعة- عن سعادته الغامرة باعتماد الكليات الجديدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، معلنا أنها تضاف إلى رصيد الجامعة، من الكليات التي حصلت الاعتماد من قبل.



وقال رئيس جامعة الأزهر إن الكليات الحاصلة على الجودة بالجامعة قد استوفت كافة المعايير الأكاديمية التي ترتبط بالقدرة المؤسسية والفعالية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء، مشيرا إلى أن هناك كليات أخرى بالجامعة تقترب من الوصول إلى المعدلات المطلوبة للجودة ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد.



وأكد أن إدارة الجامعة تسعى في ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لتوفير الموارد والإمكانيات اللازمة لتطوير كافة عناصر العملية التعليمية والبحثية والوصول إلى مستوى الجودة المطلوبة للتعليم والبحث العلمي في جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.



وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، السماح للطلاب الراسبين والذين دخلوا امتحان الدور الثاني وتمكنوا من النجاح، السكن بالمدينة الجامعية وذلك بعد التحقق من اشتراطات القبول في المرحلة الثانية من التسكين.



ووجه رئيس الجامعة، القائمين على التسكين بالمدينة الجامعية، أن يتعاملوا مع هذا القرار بجدية، مع ضرورة إلغاء أى قرار يخالف ذلك.



ومن المقرر أن يؤدي عدد من طلاب جامعة الأزهر، امتحانات الدور الثاني في مادة أو مادتين بمقابل مادي قدره 250 جنيها للمادة الواحدة.



من ناحية أخرى، استلم الشيخ عمر يونس، رئيس منطقة جنوب سيناء الأزهرية، مجمع معاهد رأس سدر الأزهري، بعد انتهاء أعمال إنشائه، استعدادًا لافتتاحه مع بداية العام الدراسي الجديد 2019/2020.



ويضم مجمع معاهد رأس سدر الجديد كلا من: معهد السادات الإعدادي الثانوي بنين، ومعهد السادات الإعدادي الثانوي فتيات.



وأشاد الشيخ عمر يونس بالمستوى المتميز لأبنية المعاهد، والتجهيزات الخاصة بالمجمع التعليمي الأزهري.



وكشف الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن إصدار توجيهات لمديري الإدارات التعليمية بإخطار المعاهد التابعة لهم بالإعلان عن مد فترة التسجيل الإليكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري حتي يوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر 2019.



وقال خليل، لـ صدى البلد، إنه من المتوقع أن يصل عدد المتقدمين للمعاهد الأزهرية، في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي إلى 250 ألف طالب حتى انتهاء التقديم.



وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يتم غلق باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي اليوم الخميس، ولكن تم مد فترة التسجيل أسبوع إضافي.



وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، الراغبين في التقديم لأبنائهم أو المختصين بالمعاهد االتواصل مع الإدارات التعليمية التابعة له لسرعة التسجيل.



واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الدور الثاني لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2018/2019م.



وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 73.3% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 562 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 30.10% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1921 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 29.92% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1435 طالبًا وطالبة.



ووجه الشيخ صالح عباس، التهنئة للناجحين والناجحات متمنيا لهم دوام التفوق، كما حث من لم يحالفهم التوفيق بعدم اليأس والإصرار على النجاح.



وأشاد وكيل الأزهر، بمنظومة التوثيق الإلكتروني لامتحانات الشفوي بعد أن أثبتت نجاحها في امتحانات الشهادة الثانوية وشهادات القراءات، مؤكدًا تعميمها من العام القادم على جميع المراحل التعليمية والشهادات الأزهرية.



