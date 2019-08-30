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حوادث

إصابة عامل برش خرطوش فى مشاجرة بسبب إيجار دراجة نارية بالخصوص

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 12:03 م
طلق ناري
طلق ناري
إبراهيم الهوارى
أطلق عامل جراج الرصاص على آخر فأصابه برش خرطوش فى مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على قيمة إيجار ركن دراجة نارية داخل الجراج تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة الخصوص من الأهالي بوجود مشاجرة ومصاب بناحية شارع مخزن الانابيب – دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف اول محمد م ز" عامل بجراج والسابق اتهامه في 2 قضية ( سلاح ) وطرف ثاني احمد م س " عامل مصاب برش خرطوش بالقدم اليمني.

وذلك بسبب وجود خلاف علي مبلغ مالي مستحق للأول نظير ركن الثاني دراجته النارية داخل الجراج محل عمله وعدم دفع قيمة الإيجار الشهري حدث على أثره مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأول بإطلاق عيار من سلاح ناري فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابته المشار اليها.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وتم بارشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار وتم التحفظ عليهم وتولت النيابة التحقيق.

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