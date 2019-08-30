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ديني

أمين الفتوى يوضح حكم تحديد العلاقة والاقتصار فيها مع الأهل بسبب المشاكل

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 01:14 م
صلة الأرحام
صلة الأرحام
القسم الديني
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الاقتصار في العلاقة مع الأهل بسبب المشاكل والأذي الواقع منهم، لا يعد قطيعة رحم فهو عدم الاندماج الكامل كما كان قبل ذلك.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، فى إجابته عن سؤال: "أهلى يسببون لى المشاكل بيني وبين زوجي فقمت بالاقتصار في علاقتي معهم؟ أن الاقتصار في هذه العلاقة لا يعتبر قطيعة رحم؛ لأن الاقتصار معناها عدم وجود اندماج كالسابق وتحجيم العلاقة، منوها أن الصلة ما زالت موجودة بالاطمئنان عليهم وزيارتهم بشكل محدود، ولا يوجد وزر لأنه لا ضرر فيه ولا ضرار.

واستشهد أمين الفتوى، في إجابته على السؤال بحديث النبي الذي قال فيه "ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها".

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