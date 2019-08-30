المدعي العام الأوكراني يعلن بدء عملية تبادل المحتجزين بين كييف وموسكو

أعلن المدعي العام الأوكراني رسلان ريابوشابكا اليوم /الجمعة/ بدء عملية تبادل المحتجزين بين كييف وموسكو.



وأفاد مكتب الرئاسة الأوكرانية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن "عملية تبادل المحتجزين بين أوكرانيا وروسيا بدأت وما زالت مستمرة".



من جانبه، نفى محامي أحد المحتجزين الروس في أوكرانيا فالنتين ريبين الأنباء التي أفادت ببدء عملية التبادل المحتجزين بين كييف وموسكو، قائلا: "إن المحتجزين الروس المشمولين في عملية التبادل مازالوا في أماكن احتجازهم".



وكانت روسيا قد قدمت - في وقت سابق - لأوكرانيا قائمة تضم 34 محتجزا روسيا في أوكرانيا بينما تضم قائمة كييف 150 من مواطنيها المحتجزين في روسيا بينهم 24 بحارا الذين تم احتجازهم في نوفمبر الماضي عقب دخولهم المياه الروسية بشكل غير شرعي عبر مضيق "كيرتش" في شبه جزيرة القرم الروسية.