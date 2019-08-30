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اليابان توافق على أول شحنة من فلوريد الهيدروجين لكوريا الجنوبية منذ تشديد الرقابة على الصادرات

الجمعة 30/أغسطس/2019 - 11:12 ص
شحنات من كوريا الجنوبية
شحنات من كوريا الجنوبية
أ ش أ
صرح مسؤول حكومي في كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ بأن اليابان سمحت بتصدير أول شحنة من فلوريد الهيدروجين إلى كوريا الجنوبية منذ تشديد الرقابة على صادراتها إلى البلاد يوليو الماضي.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن فلوريد الهيدروجين هو واحد من 3 مواد تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض، والتي خضعت لقيود التصدير اليابانية على كوريا الجنوبية.

ومنذ سريان مفعول الضوابط الجديدة، سمحت اليابان مرتين بشحن بوتوريسيست، علما بأن المادة الأخيرة المتبقية هي بوليميد الفلور.
وكان مسؤول في وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية قد قال، أمس، "أكدنا مع الدوائر الصناعية المعنية أن اليابان سمحت بشحنة واحدة من غاز فلوريد الهيدروجين".

ومن جانبها، رفضت اليابان تأكيد الشحنة المعنية.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون، إن الشحنة الواحدة لا تمثل تحولا في موقف اليابان، وأن سول ستواصل المطالبة بإلغاء جميع ضوابط التصدير.

وتدهورت العلاقات بين سول وطوكيو في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد النزاع التجاري، وتعمق الخلافات التاريخية بينهما.

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